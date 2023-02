Konspirovala i o židovském laseru zapalujícím lesy. Jak se z Marjorie Greene stala vlivná členka Kongresu

Marjorie Taylor Greene odmítá pomoc Ukrajině, útočí na sexuální menšiny a šíří dezinformace o covidu. Z extrému se členka Kongresu USA dostala do mainstreamu a do mocné pozice. Není to ale ona, co se změnilo.

Marjorie Taylor Greene se už prý nehlásí ke konspiračnímu mýtu QAnon, protože přišla na to, že nefunguje. Foto: Facebook M. T. Greene