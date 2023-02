Jak vyhrát volby přes sociální sítě? Data nejsou samospasitelná, říká Pavlův marketér

Když se tým Andreje Babiše v dotaznících lidí ptal, jestli nemají rádi válku, u spousty lidí to tak mohlo vyjít, říká o práci s daty v kampani marketér Jan Král z týmu Petra Pavla. „Ale použít to jako argument? To je už na ideologii a přesvědčení kandidáta,“ říká v rozhovoru.

Data jsou podpůrná informace pro rozhodování, přibližuje v rozhovoru marketér zvoleného prezidenta Jan Král. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N