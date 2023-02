„Houby jsou nám mnohem podobnější než viry nebo bakterie, takže kdybychom je chtěli zničit, smrtelně ohrozíme i hostitele, tedy člověka,“ říká mykolog Petr Kohout v rozhovoru k seriálu The Last of Us, kde apokalypsu způsobí houba.

„Když systém ztratí rovnováhu, může to mít fatální následky,“ říká mykolog Petr Kohout. Foto: HBO Max