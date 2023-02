Dominik Feri se nyní vyjadřuje k příběhu ženy, která vstupuje pod jménem Monika

Dominik Feri se nyní vyjadřuje k příběhu žen, která vystupuje pod jménem Monika, popisuje, že šli společně do vinárny. Podle jeho slov byli domluvení, že poté u něj přespí. To je v rozporu s tím, co žena popsala redaktorům Deníku N a Alarmu.

Poškozená novinářům dříve řekla, že byla domluvená na přespání u své kamarádky a po vypití nealkoholického nápoje u Feriho doma si nic nepamatuje. „Vypila jsem určitě dost a pak nastal ten problém. Tohle je totiž to poslední, co si pamatuju, pak už mám jen útržky vzpomínek,“ uvedla.

Feri u soudu rezolutně odmítl jakékoliv podání látky do pití, to je podle něj odporné. „To je opravdu nechutné obvinění, že se tohle stalo,“ řekl Feri k tomu, že by něco někomu vhodil do pití. Zároveň dodal, že neví, jak drogy sehnat.

S poškozenou se podle jeho slov pouze líbali.