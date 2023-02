Bývalý poslanec Dominik Feri vypovídá před soudem. Rozporuje druhý případ, uvádí, že měl s poškozenou milostný poměr. Popisuje, že se vídali i později, a čte části jejich konverzace.

U poškozené rozporuje její psychický stav a snaží se ji znevěrohodnit. Státní zástupkyně proti tomu podává námitku s odůvodněním, že provádění důkazů bude předmětem až další části hlavního líčení.

Obhajoba na to odpovídá, že na to má právo. Feri při výpovědi uvádí informace ze spisu, proti čemuž se ohradila zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší s ohledem na ochranu poškozených. Obhajoba na to reagovala argumentem, že závěrečná řeč bude také veřejná.