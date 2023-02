Čeští hasiči v Turecku vyprostili dosud 50 těl, nikoho živého už nenašli

Záchranáři z Česka vyprostili v tureckém městě Adiyaman dosud 50 mrtvých. Na místech, kde po zásahu speciálně vycvičených psů doufali v nález živých lidí, už nikoho přeživšího neobjevili. Dnes večer o tom informoval mluvčí českých hasičů Jakub Kozák.

V oblastech zasažených zemětřesením pomáhají čeští hasiči od minulého týdne. Zůstanou pravděpodobně ještě několik dnů. Mluvčí uvedl, že hasí zřícené budovy, které zasáhl požár. Někteří zahraniční záchranáři se z Turecka předčasně stahují kvůli zhoršení bezpečnostní situace. Český tým ale o tom zatím neuvažuje, situace v místě jeho působení je klidná, řekl ČTK Kozák.

„Ukončili jsme zásah u sesuté budovy, vyprostili jsme tam tři mrtvé. Tým z Polska nenašel na žádném z míst, které označili naši psi, živé osoby, a hledání ukončili,“ napsal mluvčí. Čeští záchranáři jsou nyní nasazeni v sektoru se třemi zřícenými objekty společně s týmy z USA a Bangladéše. Budou tam pracovat zřejmě ještě dva dny. „Na daném místě neustále hoří, požár výrazně komplikuje situaci,“ doplnil Kozák. Vedoucí českého týmu Jiří Němčík dnes na twitteru uvedl, že záchranáři z Česka jsou nyní v centru města Adiyaman, kde se společně s ostatními zahraničními týmy a lokálními silami snaží dostat ze sutin další lidi.

Předčasné ukončení činnosti zatím čeští záchranáři neplánují, navzdory zprávám o zhoršující se bezpečnostní situaci z jiných oblastí Turecka. „Bezpečnostní situace v místě, kde jsme my, je v pořádku. Neuvažujeme tedy, že bychom to místo kvůli bezpečnosti opustili,“ řekl ČTK dnes vpodvečer mluvčí hasičů Kozák.

Záchranné práce v Turecku už předčasně ukončili Izraelci, Rakušani či Slováci. Mluvčí izraelských záchranářů uvedl podle serveru The Times of Israel, že má informace i o výhrůžkách únosy zahraničním skupinám. Už v sobotu oznámili rakouští a němečtí záchranáři působící v provincii Hatay, že pozastaví operace kvůli obavám o bezpečnost. Uvedli, že mezi místními skupinami narůstá agresivita a že slyšeli i výstřely. Provincie Hatay je ale na rozdíl od oblasti, kde působí Češi, přímo na hranicích se Sýrií, kde přetrvává občanská válka.

Vedle 50 vyproštěných těl čeští záchranáři vytáhli ze sutin dříve přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně ženy.

Česko původně vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým dorazil do Turecka minulé úterý. O víkendu se k němu připojili další dva hasiči, kteří přiletěli armádním letounem CASA spolu s nákladem humanitární pomoci a vybavením pro hasiče. Součástí humanitární pomoci bylo především oblečení.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně a stovky následných otřesů zasáhly především jih Turecka, pocítil je však také severozápad Sýrie. Vyžádalo si dosud více než 36 000 obětí. I pět dní po otřesech záchranáři v troskách měst dál nacházeli přeživší, informovala podle agentury AP turecká média. Naděje na další zachráněné ale klesají spolu s teplotami. V Sýrii pátrání a humanitární operace komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Obtížný je přístup zejména do regionů pod kontrolou povstaleckých skupin.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli spolu s hasiči také kynologové se psy, statik či lékař. (ČTK)