Útoky ozbrojených milic si na východě Konga vyžádaly 22 obětí

Útoky ozbrojenců si ve východokonžské provincii Ituri vyžádaly 22 obětí, místní viní milice Sjednocené demokratické síly (ADF) a CODECO. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Konžská vláda vyhlásila v Ituri a sousedním Severním Kivu stanné právo v roce 2021, krveprolití ale v oblastech pokračuje dál.

Z nedělního útoku ve městě Mongbwalua, který si vyžádal si deset obětí, viní tamní starosta Jean-Pierre Bikilisende milici CODECO. Povstalci podle něj vystřelili nejprve na prodejce telefonních kreditů a následně na poblíž stojící civilisty. Z místa činu uprchli před tím, než dorazila policie.

V noci z neděle na pondělí se stal druhý útok ve vesnici Ituri, 60 kilometrů jihozápadně od Mongbwalua. Podle Christophera Munyanderuho z lidskoprávní organizace Convention for the Respect of Human Rights při něm zemřelo 12 tamních obyvatel. Ozbrojenci podle Munyanderuho pocházeli z milice Sjednocené demokratické síly (ADF), která má vazby na Islámský stát (IS).

Na dotazy k útokům neodpověděla agentuře Reuters konžská armáda ani žádná ze dvou zmíněných milic.

Kongo sužují konflikty od získání nezávislosti v 60. letech minulého století. Některé z nich se rozhořely kvůli kontrole nad nerostným bohatstvím, jiné kvůli etnické rivalitě. Nedávná ofenziva povstalecké skupiny M23 vyhnala z domovů desetitisíce civilistů.

Kongo přitom viní z podpory rebelů sousední Rwandu, což Kigali odmítá. Rwanda naopak viní Kongo z toho, že poskytlo útočiště členům hutuských milicí, kteří jsou zodpovědní za rwandskou genocidu z roku 1994.

Ozbrojený konflikt v Kongu podle odhadů OSN vnitřně vysídlil 5,7 milionu lidí a 26 milionů jich uvrhl na práh hladomoru. (ČTK)