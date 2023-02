Reuters: Zemětřesení rozdmýchalo nevraživost Turků vůči syrským uprchlíkům

Ničivé zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii, rozdmýchalo mezi některými tureckými občany nevraživost vůči milionům syrských uprchlíků, kteří v zemi žijí. Turci je obviňují z rabování uprostřed zkázy a chaosu, který v zemi nastal, napsala agentura Reuters.

Několik Turků žijících ve městech poničených otřesy Syřany obvinilo z vykrádání poškozených obchodů i domů. Na twitteru se rovněž mnohem častěji objevují protisyrská hesla jako „Nechceme Syřany“, „Imigranti by měli být deportováni“ či „Už nejste vítáni“.

Někteří ze Syřanů, kteří přišli o střechu nad hlavou, uvedli, že byli vyhozeni z provizorně vytvořených táborů, a jeden ze Syřanů si dokonce ve městě Mersin otevřel přístřeší jen pro své krajany, protože v předchozím ubytování čelili rasistickým nadávkám.

„Přestali jsme se chodit dívat na místa, kde probíhají záchranné práce, protože tam lidé na nás křičí a strkají do nás, když slyší, že mluvíme arabsky,“ popsal jeden ze Syřanů, který si nepřál zveřejnit své jméno. „Lidé nás neustále obviňují z rabování, je to ale jen kvůli tomu, aby vyvolali spory,“ dodal.

Zemětřesení si vyžádalo již více než 35 000 obětí a naděje, že se v troskách podaří najít někoho živého, jsou téměř mizivé. V posledních dnech se ale dostala do centra pozornosti právě i bezpečnostní situace v oblasti zasažené zemětřesením. Objevily se zprávy o rabování, v sobotu rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to obavami o bezpečnost záchranářů. Následně Rakušané záchranné práce zčásti obnovili, a to pod ochranou turecké armády.

Turecké bezpečnostní složky zadržely v souvislosti s rabováním 48 lidí, uvedl v neděli ministr spravedlnosti. Odkud pocházeli, ale neupřesnil. Prezident Recep Tayyip Erdogan již dříve slíbil, že se se všemi rabujícími rázně vypořádá.

Turecko je domovem téměř čtyř milionů syrských uprchlíků, mnozí žijí právě na jihu země u syrské hranice. Například ve městě Gaziantep, které zemětřesení vážně poničilo, se nachází téměř půl milionů Syřanů, kteří tvoří čtvrtinu místní populace. Jak k tomu poznamenala agentura Reuters, zášť vůči Syřanům není v zemi ničím novým, nicméně zemětřesení vzájemné napětí ještě zhoršilo.

„Syřané chodí se svými prázdnými batohy a plní je věcmi z obchodů. Hodně se tady rabovalo,“ říká Ahmet, zubař sedící naproti sutinám, které bývaly jeho ordinací. Někteří lidé, kteří na sociálních sítích nabízejí pomoc, otevřeně zmiňují, že není pro Syřany. „Ti, kteří přežili zemětřesení, mohou zůstat rok v mém domě v Ankaře pod podmínkou, že nejde o Syřany,“ stojí například v jedné z nabídek na Twitteru. (ČTK)