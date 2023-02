Ostravská univerzita má nový City Campus za více než miliardu korun

Ostravská univerzita dnes na výstavišti Černá louka otevřela City Campus s novými univerzitními budovami pro sport a umění. Od února se tak budou v Univerzitním zázemí sportu a behaviorálního zdraví a v Klastru umění a designu vzdělávat noví trenéři, učitelé, hudebníci, produkční a grafici.

Náklady na vybudování univerzitních objektů přesáhly miliardu korun. Univerzita očekává, že jí nový kampus pomůže zvýšit konkurenceschopnost a přilákat další studenty. Novinářům to řekl rektor univerzity Jan Lata. Odpoledne si kampus během návštěvy krajské metropole prohlédl i premiér Petr Fiala (ODS).

„Musím říct, že jste ušli obrovskou cestu. A že ty hlasy, které říkaly, že se to tady nepovede a že tu nemůže být další kvalitní vzdělávací instituce, neměly pravdu. Ostravská univerzita má dobrý zvuk nejenom tady v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice. Letošní rok univerzita zahajuje velkou proměnou svého univerzitního zázemí, je to určitě významný milník v historii univerzity, ale je to určitě i milník v rozvoji samotného města,“ uvedl při slavnostním zahájení Fiala. Ocenil, že komplex propojuje vzdělávací funkci s aktivitami pro volný čas.

„City Campus posune Ostravu mezi přední studentská města a bude impulzem dalšího rozvoje Ostravy. Zatraktivní region mladým lidem, kteří se tady budou vzdělávat v oborech, které transformující se kraj potřebuje,“ řekl Lata, rektor univerzity, kterou navštěvuje asi 10 000 studentů. V místě vznikla budova pro Fakultu umění, která je ale menší, než se původně předpokládalo. Primárně je podle rektora určena pro hudební část fakulty. „Klasické obory jako malířství a sochařství zůstává v prostorách v ulici Podlahova. Budova je ale navržena tak, že umožní případnou dostavbu, pokud na ni budeme schopni získat finance,“ doplnil Lata.

V další části areálu je zázemí pro sport, které bude sloužit potřebám studentů Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Univerzita jako jediná v Česku dosud neměla vlastní sportoviště. Svět sportu a umění propojuje prostor s širokým pobytovým schodištěm mezi oběma budovami. Pro studenty se na Černé louce otevřou pracoviště digitální grafiky, hudební studia, sportoviště a diagnostické laboratoře včetně střešní běžecké dráhy. Chybět například nebude hala na míčové sporty o velikosti tří basketbalových hřišť, gymnastický sál certifikovaný Světovou gymnastickou federací, vnitřní lezecká stěna nebo workoutové hřiště. Umělecká část nabídne komorní sál se špičkovou akustikou pro 242 diváků, jehož součástí je i klavír za pět milionů korun, nebo výstavní prostory ve stylu white cube, které svou neutralitou bílých stěn zviditelní vystavená umělecká díla. Areál bude přístupný také veřejnosti.

„Už nyní si mohou návštěvníci kampusu prohlédnout náměstí, schodiště, střešní ovál, běžeckou dráhu, workoutové hřiště nebo rozjímat na nové Lavičce Václava Havla. Do multifunkčních prostor však připravujeme i celou řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, aktuálně na začátek dubna kariérní festival Za kariérOU a na konec června velký kulturně-sportovní happening Jsme Ostravská!. Na jaře pak budeme spouštět rezervační systém na pronájem jednotlivých sportovišť. Našim cílem je, aby se City Campus stal novým kulturním a sportovním centrem Ostravy,“ uvedl vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity Adam Soustružník. V kampusu se tak budou konat i tradiční akce jako například Noc vědců nebo studentský Majáles.

Nové univerzitní zázemí, které je na bezmála čtyřech hektarech plochy v centru města, se začalo budovat v roce 2020. Většinu nákladů univerzita uhradila s pomocí evropských dotací, které získala prostřednictvím výzvy určené pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech. Na Klastr umění a designu získala univerzita dotace 357,8 milionu korun a na Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 645,9 milionu korun. Univerzita se na nákladech podílela pětiprocentní spoluúčastí, která byla z větší části financována prostřednictvím pozemků, na kterých budovy vznikaly. Pozemky za 41,7 milionu korun darovalo univerzitě město Ostrava, které zároveň v kampusu nechalo vybudovat veřejné podzemní parkoviště. Výstavba parkoviště s kapacitou 155 míst přišla na 175 milionů korun bez DPH. Na projektovou dokumentaci i samotnou stavbu přispěl i Moravskoslezský kraj.

„Usilujeme o posílení pozice Ostravy coby univerzitního města. Nově otevíraný studentský kampus nabídne atraktivní možnosti vzdělávání i trávení volného času nejen pro studenty, ale i pro další obyvatele a návštěvníky Ostravy. A díky své poloze nepochybně přispěje i k dalšímu oživení historického centra,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO). Hejtman Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že transformaci kraje nelze provést bez univerzit, které považuje za její základní pilíř. (ČTK)