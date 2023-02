Nejslavnější sovětský špion v Norsku Arne Treholt zemřel v Moskvě

Bývalý vysoce postavený norský diplomat Arne Treholt, který byl za studené války odsouzen za špionáž ve prospěch Sovětského svazu, zemřel ve věku 80 let v Moskvě. Norskému deníku Aftenposten to oznámila Treholtova rodina. Hlavní hrdina patrně největší špionážní aféry v norské historii v Moskvě i žil.

Treholt ještě jako mladík vstoupil do politiky, než se zapojil do diplomacie. Působil mimo jiné v norském zastoupení při OSN v New Yorku.

Po sedmi letech sledování od Spojených států po Finsko byl Treholt, tehdy šéf tiskové služby ministerstva zahraničí, v roce 1984 zadržen na letišti v norské metropoli Oslo s kufříkem plným dokumentů. Chystal se odletět do Vídně, kde se měl setkat s agentem KGB.

Přestože vždy trval na své nevině, byl Treholt v roce 1985 odsouzen na 20 let za prozrazování státních tajemství agentům KGB a ohrožení bezpečnosti Norska a Severoatlantické aliance.

V roce 1992 byl však Treholt ze zdravotních důvodů omilostněn. Následně přiznal, že poskytl cizím mocnostem dokumenty, které podle něj nebyly nijak důležité, za což obdržel finanční odměnu.

Odmítl, že se dopouštěl špionáže. Po propuštění z vězení žil na Kypru a v Rusku, uvedla agentura AFP. (ČTK)