Vyjednávači dokončili návrh česko-americké smlouvy o obranné spolupráci

Vyjednávači o česko-americké dohodě o obranné spolupráci dokončili na pracovní úrovni návrh smlouvy, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Smlouvu nyní po dokončení českého překladu dostane ke schválení vláda a Parlament a k podpisu prezident.

ČTK to řekl vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš, který vedl český vyjednávací tým.

Zdůraznil, že samotná smlouva sama o sobě nepovede například ke zřízení americké vojenské základny v ČR nebo k jiné přítomnosti amerických vojáků. „Pouze řeší to, že pokud se obě strany někdy v budoucnu domluví na působení amerických vojáků na území České republiky, tak v dohodě bude přesně popsané, co to znamená a jaké bude jejich právní postavení,“ řekl (ČTK)