Bachmut stále drží i přes nátlak ruských sil

Ukrajinské jednotky nadále ovládají Bachmut na východě Ukrajiny, bez ohledu na ustavičný tlak ruských sil, uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj.

„Nejnapjatější je situace na doněckém směru, tam nepřítel útočí až padesátkrát denně“ zdůraznil generál Zalužnyj. Tvrdé boje se vedou také u Vuhledaru a Marjinky. Ukrajinští vojáci ale spolehlivě brání obranné linie, ujistil.

Oznámil to po dnešním telefonickém jednání s nejvýše postaveným americkým generálem. Šéfa sboru náčelníků štábů Marka Milleyho dnes informoval o situaci na frontě, téměř rok po začátku ruského útoku na Ukrajinu.

„Na některých místech se nám podařilo obnovit dříve ztracené pozice a uchytit se tam. Nehledě na ustavičný tlak nepřítele, nadále ovládáme Bachmut a přijímáme opatření, abychom stabilizovali frontovou linii okolo tohoto města,“ dodal Zalužnyj.

Z dřívějších zpráv vyplývalo, že se Rusové snaží ukrajinské jednotky v Bachmutu obklíčit. Ruské zdroje už také tvrdily, že odřízli Ukrajince od tří ze čtyř možných zásobovacích tras vedoucích z týlu do města.

Založnyj dnes zdůraznil, že úspěch na bojišti závisí na efektivní palbě, což vyžaduje odpovídající množství zbraní a munice. Americkému generálovi poděkoval za pochopení ukrajinských potřeb k odražení ruské agrese, neochvějnou podporu Ukrajiny, ale také za jeho osobní příspěvek k přiblížení ukrajinského vítězství.

Zalužnyj v rozhovoru s americkým generálem dal také najevo znepokojení nad působením ruských námořních dronů, tedy dálkově ovládaných plavidel, ohrožujících bezpečnost civilní námořní plavby v Černém moři. Právě z černomořských přístavů se exportuje většina ukrajinského obilí.

V ruských médiích a sociálních sítích se objevilo video z údajného pátečního útoku takového dronu na most v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny. Útok, nepotvrzený ukrajinskými úřady, byl maskován náletem ruských střel a bezpilotních letounů, uvádí server Insider.

O nasazení ruských námořních dronů ukrajinské ozbrojené síly dříve neinformovaly. Ani Zalužnyj neupřesnil, jak dlouho tato hrozba existuje, upozornil server Meduza. Dodal, že podle informací z ruských sociálních sítí vývoj těchto zbraní v Rusku začal na podzim a jako vzor posloužil ukrajinský námořní dron, nalezený u břehů Krymu po útoku na základnu ruského Černomořského loďstva v Sevastopolu. Pokud by napadený most byl uzavřen, část Oděské oblasti by byla dostupná jen přes Moldavsko. (ČTK)