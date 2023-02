V ruské vazbě zemřel krymskotatarský aktivista, Lipavský odsoudil teror

V ruské vazební věznici zemřel krymskotatarský aktivista Džemil Gafarov, kterého dříve ruský soud odsoudil za účast na činnosti organizace označené ruskými úřady za „teroristickou“.

O úmrtí šedesátiletého Gafarova v Novočerkassku na jihu evropské části Ruska informoval jeden z exilových vůdců krymských Tatarů Refat Čubarov. Šéf české diplomacie Jan Lipavský v reakci na úmrtí odsoudil „pokračující teror ruského režimu“ a vyzval Moskvu k propuštění politických vězňů.

„Jsem hluboce zarmoucen a šokován smrtí krymskotatarského politického vězně Džemila Gafarova, který zemřel v ruském vězení, kde byl nelegálně zadržován. Česko odsuzuje pokračující teror ruského režimu a vyzývá Rusko k propuštění všech politických vězňů,“ napsal Lipavský na Twitteru.

Gafarov, zadržený v roce 2019, byl spolu s dalšími čtyřmi aktivisty na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krymu v lednu odsouzen na 13 let do vězení na základě obvinění z terorismu. Po anexi Krymu na jaře 2014 Rusko odsoudilo do vězení desítky krymských Tatarů obviněných z terorismu, což organizace bojující za lidská práva označují za smyšlená obvinění, uvedla na svém webu rozhlasová stanice Rádio Svoboda. Gafarova a jeho spoluodsouzené označují ochránci lidských práv za politické vězně. (ČTK)