Biden pozval do Bílého domu Lulu Da Silvu, brazilský prezident přijíždí dnes

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva se dnes v Bílém domě setká s Joem Bidenem. V Oválné pracovně spolu budou jednat asi měsíc poté, co se v Brazílii Lulu dav protestujících pokusil svrhnout.

„Poté co Lula viděl Bidena v podobné situaci po útoku na Kapitol 6. ledna, je to něco, na co se mohou společně zaměřit,“ řekl stanici ABC News Thiago de Aragão, vedoucí pracovník programu Americas v Centru pro strategická a mezinárodní studia.

Oba prezidenti mají mnoho společného. Biden, centristický demokrat, porazil ve vypjatém volebním klání konzervativce Donalda Trumpa a zajistil si vítězství s těsným náskokem v několika rozhodujících státech.

V nejtěsnějších volbách v Brazílii od jejího návratu k demokracii před třiceti lety letos zvítězil levicový vůdce Strany pracujících Lula nad pravicovým prezidentem Jairem Bolsonarem. Ten si vysloužil přezdívku „tropický Trump“ a byl hlasitým obdivovatelem bývalého amerického prezidenta.

Jak Trump, tak Bolsonaro zpochybňovali výsledky voleb předem i poté, co prohráli, aniž kdy předložili důkazy o údajném zfalšování. Jejich tvrzení přesto rezonovala u jejich nejzarytějších příznivců.

V americkém Kapitolu se Trumpovi příznivci 6. ledna 2021 pokusili o povstání, jehož cílem bylo zabránit potvrzení Bidenova vítězství. Minulý měsíc vtrhly do brazilského hlavního města tisíce výtržníků s cílem sesadit nově dosazeného Lulu.

Nynější návštěva má poukázat na to, že brazilská demokracie zůstává odolná a že vztahy mezi dvěma největšími demokraciemi Ameriky jsou opět na dobré cestě. (ABC News)