Výše stipendia pro doktorandy by se mohla počítat podle minimální mzdy

Výše stipendia pro studenty doktorských programů na veřejných vysokých školách by se mohla počítat podle minimální mzdy. Doktorandi by tak mohli na stipendiích dostávat více peněz než nyní.

Snížit by se ale oproti nynějšku měla neúspěšnost doktorandů při studiu a rovněž počet přijímaných studentů. Počítá s tím návrh novely zákona o vysokých školách. Na změně zákona spolupracuje ministerstvo školství (MŠMT) pod vedením Vladimíra Balaše (STAN) s ministryní pro vědu Helenou Langšádlovou (TOP 09). Nová úprava zákona, kterou mohou instituce připomínkovat do 8. března, má za cíl zlepšit podmínky pro studující i pro vysoké školy.

Nyní podle úřadů zákon minimální částku, kterou doktorand na stipendiu dostane, nijak nestanovuje. Finanční podpora tak podle resortů nestačí na zaplacení životních nákladů doktorandů, a ti tak často své studium nedokončí. Navržená novela, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, stanovuje obsah a formu doktorského studia a minimální výši finanční podpory pro doktorandy. Nově by měl student měsíčně získat nejméně zhruba 1,2 násobek minimální měsíční mzdy. Na stipendium má mít nárok po dobu standardní doby studia doktorand, který na univerzitě studuje prezenčně. Standardní dobou je v případě doktorského vzdělávání nejméně tři a nejvýše čtyři roky studia.

Počet nově přijímaných studujících do doktorských programů by se měl podle úřadů snížit. Univerzity by měly doktorandy vybírat pečlivěji, aby do studia nastoupilo méně lidí, ale počet absolventů se oproti současnosti nezměnil. Podle náměstka ministra školství Jaroslava Millera se nyní ke studiu zapíše každým rokem asi 4000 doktorandů, studium ale dokončí jen zhruba třetina z nich. Nově se počítá s asi 3000 zapsanými ročně. Stejně jako nyní by podle předkladatelů mělo každým rokem disertační práci obhájit asi 2000 lidí. „Toho bude možné dosáhnout díky většímu zaměření na jednotlivé studující a jejich vlastní tvůrčí činnost a rozvoj. Dochází ke zlepšení i sociálně-ekonomické situace studujících a ke kvalitnějšímu profilu absolvujících,“ stojí v dokumentu.

Pracovní verze novely vysokoškolského zákona upravuje rovněž mimo jiné poskytování sociálních stipendií, poplatky za studium v cizím jazyce a přestupy studentů mezi studijními programy. Změna ve vyplácení sociálních a doktorských stipendií bude spolu s podporou studentů se speciálními potřebami podle odhadu předkladatelů stát státní rozpočet asi 387,41 milionu korun navíc.

Doktorandů je na vysokých školách v ČR asi 21 000, představují kolem sedmi procent všech studujících. Už v minulém volebním období začalo ministerstvo chystat reformu, která by měla snížit neúspěšnost doktorandů a zvýšit jejich stipendia. Bývalý náměstek ministerstva pro vysoké školy Pavel Doleček v září 2021 uvedl, že doufá v dokončení návrhu do loňského listopadu. Přípravu návrhu ale mohlo pozdržet i to, že se resort školství věnoval situaci kolem epidemie covidu-19 a příchodu válečných uprchlíků z Ukrajiny. (ČTK)