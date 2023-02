Snahy opozice o změny programu schůze zabraly i s hlasováním přes 3,5 hodin

Snahy opozičních poslanců z hnutí ANO a SPD o změny programu dnešního posledního jednacího dne schůze Sněmovny zabraly i s hlasováním více než 3,5 hodiny. Dolní komora koaliční většinou jejich veškeré návrhy odmítla.

S ohledem na postup opozice dnes Sněmovna s největší pravděpodobností ani nezačne schvalovat spornou vládní předlohu o změně výběru členů rad České televize a Českého rozhlasu, jak plánoval vládní tábor. Poslanci projednají patrně jen vládní návrh na úpravy podpor uprchlíků z Ukrajiny, jenž je ve druhém čtení.

Zástupci opozičního hnutí ANO vysvětlovali množství návrhů na změnu programu schůze nepřítomností řady ministrů při pravidelných čtvrtečních interpelacích. Ve čtvrtek odpovídali na dotazy poslanců ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS), pro místní rozvoj Ivan Bartoš a zahraničí Jan Lipavský (oba Piráti). Ostatní členové vlády se omluvili, a to včetně premiéra Petra Fialy (ODS), který byl na mimořádném zasedání Evropské rady v Bruselu.

Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) uvedla, že poslanci ANO chtěli vyslyšet výzvy koalice a nechat si svá témata na interpelace. „My jsme se opravdu snažili, ale bohužel jsme hovořili do prázdného sálu,“ řekla. Rovněž předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová podotkla, že za návrhy jejích stranických kolegů na zařazení nových bodů na program byly hlavně čtvrteční interpelace. „To je jediný a prostý důvod,“ řekla. Věří tomu, že předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) požádá členy vlády, aby na interpelace chodili.

Sněmovna absolvovala o opozičních návrzích na úpravy programu schůze čtyři desítky hlasování. Například předseda SPD Tomio Okamura prosazoval tucet mimořádných bodů. Kromě ekonomické situace chtěl řešit údajné zavedení cenzury nebo zmínku o SPD ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu, což označil za zoufalou snahu vládní koalice odlákat hnutí voliče. „Náš volič je inteligentní a ví, co a jak,“ uvedl Okamura. „Vy jste normálně srabácká vláda,“ uvedl k záměru omezit zákonem řečnické lhůty poslanců. Vládě vytkl jak to, že zadlužuje ČR, tak to, že nechce regulovat ceny potravin a energií, a zajišťuje si tak příjmy rozpočtu. (ČTK)