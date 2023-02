USA, Británie a Řecko slíbily Turecku a Sýrii humanitární pomoc

Spojené státy, Británie či Řecko dnes oznámily humanitární pomoc pro Turecko a Sýrii, které se potýkají s následkem katastrofálního zemětřesení. Pondělní otřesy si v obou zemích vyžádaly dohromady přes 20 000 mrtvých.

Do oblastí, kde desetitisíce přeživších čelí zimě a hladu, vezou potraviny, stany či deky. Balík finanční pomoci oznámila dnes i Světová banka.

Americká vládní agentura pro humanitární pomoc USAID dnes uvedla, že Turecku a Sýrii poskytne naléhavou humanitární pomoc v hodnotě 85 milionů dolarů (1,9 miliardy korun).

„USAID poskytuje potraviny a přístřeší pro uprchlíky a nově vysídlené osoby, zimní vybavení, které pomůže rodinám překonat zimu, nezbytné zdravotnické služby, pitnou vodu kvůli prevenci nemocí a hygienickou pomoc,“ uvedla agentura v prohlášení.

Balík pomoci dnes oznámila i Británie. Ještě dnes do postižené oblasti odletí vojenské letadlo s vybavením a personálem, který zřídí polní nemocnici s nepřetržitě fungujícím operačním sálem. Letoun přiveze i tisíce stanů, termodek a balíčky s hygienickými potřebami, napsal server BBC. Vláda v Londýně se zároveň zavázala, že poskytne tři miliony liber (80 milionů korun) na pátrací a záchranné operace a další pomoc v nejhůře stižené části Sýrie, kterou ovládá syrská opozice.

Řecko, které má s Tureckem napjaté vztahy, dnes poslalo Ankaře tisíce stanů, lůžek a dek. Celkem má v plánu poskytnout 80 tun hmotné pomoci, která bude zahrnovat i zdravotnický materiál. První bedny s pomocí dnes na letiště v jihoturecké Adaně přivezly komerční lety, které budou podle Reuters operovat nejméně do pátku.

„Přivezly jsme léky, zdravotnické potřeby a základní potřeby, abychom trochu zmírnili bolest lidí zasažených otřesy,“ uvedl řecký ministr pro civilní ochranu Christos Stylianides, který pomoc osobně doprovázel.

Světová banka Turecku poskytne 1,78 miliardy dolarů (39 miliard korun) na pomoc i následné financování obnovy země. Z toho 780 milionů dolarů bude mít Ankara k dispozici okamžitě, zajištění zbývající miliardy si podle mluvčího Světové banky vyžádá delší čas.

Pomoc s pátráním po přeživších od pondělí nabídlo Turecku i Sýrii řada zemí včetně Česka, které do oblasti vyslalo záchranáře. Humanitární pomoc zajišťuje také OSN a Světová zdravotnická organizace (WHO), která vyslala expertní týmy a speciální lety se zdravotnickým materiálem, včetně chirurgických traumatologických balíčků. Šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes na twitteru oznámil, že je na cestě do Sýrie. (ČTK)