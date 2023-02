Egypt zpřístupnil v Luxoru veřejnosti 4000 let starou hrobku, dosud nejstarší

Egypt zrestauroval, zdokumentoval a zpřístupnil turistům 4000 let starou hrobku hodnostáře ze Střední říše. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž se jedná o zatím nejstarší veřejnosti přístupnou hrobku v jihoegyptském Luxoru na západním břehu Nilu.

Hrobka patřila Meruovi, vysoce postavenému úředníkovi na dvoře faraona Mentuhotepa II. z 11. dynastie, který vládl do roku 2004 před naším letopočtem. „Jedná se o první lokalitu z tak raného období v západních Thébách, která byla zpřístupněna návštěvníkům,“ citovalo prohlášení ministerstva ředitele památkového úřadu v Horním Egyptě Fathího Jásína.

Hrobka je vytesaná do skály a zrestaurovalo ji Polské centrum pro středomořskou archeologii při Varšavské univerzitě a egyptská Nejvyšší rada pro starožitnosti. Stála naproti uličce pro procesí do chrámu Mentuhotepa II., zahrnuje chodbu vedoucí do obětní kaple s výklenkem pro sochu zesnulého. Pohřební šachta vede do pohřební komory se sarkofágem. „Jedná se o jedinou zdobenou místnost hrobky s neobvyklou dekorativní malbou na vápenné omítce,“ uvedl Jásín.

Podle polsko-egyptské archeologické skupiny byla Meruova hrobka známa nejméně od poloviny 19. století. V roce 1996 italští odborníci některé z nástěnných maleb zrestaurovali. (ČTK)