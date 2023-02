Šéfka europarlamentu slíbila Ukrajině trvající podporu

Budoucnost ukrajinského národa je v Evropě, řekla dnes prezidentu Zelenskému předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola. „Ukrajina je Evropa,“ prohlásila a slíbila zemi čelící ruské agresi pokračující podporu. (CNN)

Ukraine is Europe.

And Ukraine belongs in the European Union. pic.twitter.com/pvAVvoPUj7

— Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023