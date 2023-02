Zabránit sdílení článku o počítači Huntera Bidena byla chyba, říká bývalý manažer Twitteru

Ve věku 94 let včera zemřel americký hudební skladatel Burt Bacharach. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů pop music minulého století. Mezi jeho největší hity patří skladby I Say a Little Prayer (Aretha Franklin) nebo Raindrops Keep Falling on My Head (B. J. Thomas). Psal také hudbu k filmům. (AP)