Zelenskyj: Chceme se vrátit domů do Evropy

Případná britská dodávka bojových letadel Ukrajině by podle Kremlu pouze „eskalovala a prodlužovala konflikt“ a pro Ukrajinu by ho „činila bolestnějším“. Sdělil to mluvčí Kremlu Peskov. Ukrajinský prezident Zelenskyj o letadla požádal britský parlament, aby se jeho země mohla lépe bránit ruské agresi. (CNN)