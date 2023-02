Premiér Fiala očekává na summitu EU intenzivní diskusi ohledně ekonomiky

Premiér Petr Fiala očekává na summitu EU intenzivní diskusi ohledně ekonomiky. „EU je pod velkým tlakem, nejen kvůli válce na Ukrajině, ale i z důvodu určitého protekcionismu u některých našich partnerů – např. v USA,“ řekl před odletem do Bruselu.

Na tomto summitu ale podle Fialy rozhodnutí nepadne, půjde pouze o diskusi. „Pozice ČR je jasná, nesmíme dopustit abychom přijali opatření, která by snížila rovné podmínky pro všechny, která by mohla být nějakým protekcionismem, to se týká i státní podpory,“ řekl a upozornil, že kdyby se pravidla vnitřního trhu v EU příliš rozvolnila, mohly by bohatší státy EU podpořit finančně své ekonomiky tak, že by tomu chudší státy nemohly konkurovat. (ČT24)