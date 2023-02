Twitter má výpadek, uživatelé nemohou přidávat příspěvky. Podle sociální sítě překročili denní limit

Studenti základních a středních škol mají největší důvěru ve veřejnoprávní média, vyplývá to z průzkumu mediální gramotnosti zveřejněného Člověkem v tísni. Z něj vychází také to, že si studenti myslí, že většina Čechů se nechá snadno zmanipulovat tím, co vidí na sociálních sítích. (JSNS)