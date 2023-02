Rozšíření svých produktů o umělou inteligenci dnes předvedl také Google

Společnost Google dnes předvedla médiím své novinky z oblasti umělé inteligence (AI), stejně jako to udělal včera večer Microsoft. Vedle vyhledávače plánuje Google zahrnout AI také do map a překladového nástroje Translate.

Nebýt tlaku ze strany Microsoftu, je dost možné, že by Google předvedl své novinky až později. Zdaleka ne vše, co dnes ukazoval, je hotovo. Šlo spíš o pohled do dílny než o přehled věcí, které si můžete hned teď sami vyzkoušet. Některé z „novinek“ vlastně novinkami nejsou, Google o nich mluví již delší dobu.

Google ve své nabídce zdůrazňuje mobilní použití a práci s obrázkem, nejen s textem. Již delší dobu umožňuje vizuální vyhledávání pomocí nástroje Google Lens – vyfotografujete, co vás zajímá, Google rozpozná, co na obrázku je a najde k tomu relevantní webové odkazy. To se nyní zdokonaluje o funkci „multisearch“, která umožňuje dotaz zadaný obrázkem modifikovat (ve stylu „najdi totéž, ale v bleděmodrém“).

Další novinkou je Immersive View v mapách, které se stávají dokonalejším digitálním modelem světa. Můžete v nich nahlédnout dovnitř budov, kombinovat různé informační zdroje ve stylu rozšířené reality, což se opět dobře uplatní v terénu a při pohledu přes čočku fotoaparátu („ukaž mi jídelní lístek támhleté kavárny“).

Překladač Translate slibuje dokonalejší, kontextově citlivý překlad a vysvětlování významu frází.

O konverzačním nástroji Bard jsme psali před několika dny. Jeho využití se dost podobá tomu, co chystá Microsoft pro Bing. Bard se uplatní hlavně u složitých, nejednoznačných dotazů, které dovede komentovat a navrhovat jejich upřesnění.

Všechny tyto novinky se budou objevovat uživatelům postupně v závislosti na tom, kde na světě žijí, jaký operační systém a jaký prohlížeč používají.