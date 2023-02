Lidé bez vysokoškolského vzdělání by mohli odcházet dřív do důchodu

Lidé, kteří pracují od osmnácti let, by mohli odcházet do důchodu dříve než vysokoškoláci. Počítá s tím připravovaná důchodová reforma. Podle ní by měli zaměstnanci do důchodu odcházet až v 68 letech. U některých profesí by to však mohlo být dřív.

„Jsou to náročné profese. Například lidé, kteří pracují v hutnictví, na pracovištích, která jsou extrémně fyzicky náročná,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj by mělo být zohledněno, že vysokoškoláci začnou do důchodového systému přispívat později. (iDnes)