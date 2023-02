Pózoval s „lebkou Ukrajince“. Teď podle Rusů žoldnéř zemřel s prostřelenou hlavou

Ruské zdroje hlásí smrt Igora Manguševa, žoldnéře, nacionalisty a propagandisty, který před časem v moskevském klubu pózoval s lebkou údajného ukrajinského obránce Azovstalu. Zemřel po střelném zásahu do hlavy zblízka.

Mangušev se stal známým, když se na pódiu při metalovém koncertu předváděl s lidskou lebkou (video např. zde, citlivý obsah).

Před několika dny byl podle dostupných zdrojů střelen do hlavy zblízka. Mohlo jít o vyřizování účtů uvnitř ruských frakcí. Mangušev platil za blízkého spojence Jevgenije Prigožina, zakladatele žoldnéřské Wagnerovy skupiny.

Server Seznam Zprávy popsal, že Mangušev měl být podle lékařů zasažen krátkou zbraní do týlní a temenní oblasti, přičemž výstřel byl veden přibližně pod úhlem 45 stupňů směrem shora dolů. To by spíše odpovídalo zastřelení klečícího člověka zezadu než bojovému zranění.