Vrchní soud zvýšil Alainu Banongovi výjimečný trest na 26 let za vraždu muže v Brně

Vrchní soud v Olomouci Alainu Banongovi prodloužil původně uložený výjimečný trest ve výši 23 let o tři roky na 26 let. Je to trest za brutální vraždu mladého muže v Brně, za fyzické napadení dalších dvou lidí, loupež a krádeže.

Soud tak vyhověl tak státní zástupkyni, která žádala přísnější trest. Bývalý boxer se vraždou snažil zakrýt svou původní trestnou činnost, poškozený jej přistihl, když rozebíral u garáží kradené vozidlo. Muže několikrát udeřil kovovým klíčem do hlavy, poté jej naložil do kufru a vozidlo zapálil.

Soud muže odsoudil za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem, původně byl odsouzen za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem. Podle znalce, který dnes u soudu vypovídal, upadl napadený po některé z ran nářadím do bezvědomí a následnou situaci již nevnímal. (ČTK)