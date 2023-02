Ukrajina dostane více než sto tanků Leopard 1A5, oznámil německý ministr obrany

Německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že Ukrajina dostane od skupiny evropských zemí více než 100 tanků staršího typu Leopard 1A5. Podle agentury DPA to řekl při nečekané návštěvě Kyjeva, kde se setkal s ukrajinským protějškem Reznikovem a prezidentem Zelenským.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching… to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023