Pražské noclehárny pro bezdomovce jsou plné

Deník N získal návrh koaliční smlouvy nově vznikající rady hlavního města. Na základě té by Spolu, Piráti a Starostové měli následující necelé čtyři roky řídit Prahu. V radě by skutečně neměli usednout zástupci KDU-ČSL. Nové vedení města by se chtělo zaměřit na celkem jedenáct programových priorit.