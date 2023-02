Ukrajinský parlament schválil Ihora Klymenka na pozici ministra vnitra

Ukrajinský parlament dnes schválil na pozici ministra vnitra Ihora Klymenka, jenž vedl resort dočasně od poloviny ledna, kdy zahynul při havárii vrtulníku u Kyjeva tehdejší šéf ministerstva Denys Monastyrskyj.

Informují o tom ukrajinská média, podle nichž poslanci také schválili na pozici šéfa tajné služby SBU Vasyla Maljuka, jenž SBU řídil dočasně od loňského odvolání svého předchůdce.

Ihor Klymenko dříve působil jako náčelník ukrajinské policie. Po zřícení helikoptéry v Brovarech u Kyjeva 18. ledna, při kterém zahynulo 14 lidí včetně části vedení ministerstva vnitra, ho vláda jmenovala náměstkem šéfa resortu a dočasně mu uložila vykonávat ministerskou roli. Příčiny tragédie vrtulníku se stále vyšetřují, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Maljuk se do čela tajné služby SBU postavil dočasně loni v červenci, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z vedení úřadu Ivana Bakanova. Ten měl blízko k prezidentovi, nicméně Zelenskyj ho odvolal kvůli podezření z velkého počtu kolaborantů v jeho úřadu, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Nejasnosti zatím zůstávají ohledně postu ukrajinského ministra obrany. V čele resortu podle webu RBK-Ukrajina setrvává Oleksij Reznikov, o jehož chystaném odvolání informovala média v neděli. Šéf poslanců prezidentovy vládní strany Sluha národa Davyd Arachamija tehdy uvedl, že do čela ministerstva by se měl postavit dosavadní náčelník vojenské rozvědky Kyrylo Budanov a Reznikov by se měl ujmout řízení ministerstva pro strategický průmysl. V pondělí však Arachamija sdělil, že tento týden se na ministerstvu obrany žádné personální změny neodehrají. (ČTK)