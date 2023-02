V internetové televizi DVTV končí moderátor Michael Rozsypal

Premiér Petr Fiala měl mít nového poradce: Úřad vlády v lednu uzavřel smlouvu s komentátorem a členem redakce deníku Forum 24 Jiřím Sezemským. Roční hranici výdělku mu smlouva stanovila na půl milionu korun. Sezemský však smlouvu nakonec ukončil. „Rozmyslel jsem si to, mohlo by to vyvolat pochybnosti, jak to kolem mě je,“ řekl Deníku N.