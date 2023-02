České velvyslanectví v Turecku se snaží zjistit, co je se třemi krajany. „Snažíme se dobrat osudu tří krajanů v postižených oblastech. O nich nemáme zatím žádné zprávy, což ale nemusí vůbec nic znamenat,“ řekl vedoucí diplomatické mise.

Zemětřesení na turecké straně. Foto: ČTK, AP

Ambasáda zatím nemá žádné informace o tom, že by mezi zraněnými nebo oběťmi byli také Češi. „Víme o nich od jejich příbuzných. Krajané nemají žádnou povinnost se ambasádě hlásit. Jsou to čeští občané, kteří v Turecku pobývají dlouhodobě,“ upřesnil Vacek, podle něhož se velvyslanectví snaží být v kontaktu se všemi krajany v Turecku, o kterých ví. Vedoucí mise zároveň doporučil zvážit všechny zbytné cesty do země. (ČTK)