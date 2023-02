Zemřel předlistopadový premiér Lubomír Štrougal

Velvyslanectví v Ankaře pomáhá skupině asi šesti Čechů, kteří byli v oblasti zasažené zemětřesením, aby se dostali do bezpečí, nebo do ČR, řekl Fiala. Uvedl to na tiskové konferenci při návštěvě ministerstva zahraničí. Česko bude organizovat i další pomoc.