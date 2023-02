Nová pražská vláda nepočítá s Marvanovou. Důvodem je „šprajc“ během volby primátora

Nová pražská vláda nepočítá s podpisem Hany Kordové Marvanové na koaliční smlouvě. Ta byla zvolena na kandidátce Spolu, to s ní však nepočítá v koaliční smlouvě. „Dozvěděla jsem se to včera,“ řekla politička serveru iRozhlas.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Důvodem je prosincové zastupitelstvo, kdy Marvanová na poslední chvíli nepodpořila Bohuslava Svobodu ve volbě primátora. Koalice Spolu jej tehdy chtěla prohlasovat se zastupiteli hnutí ANO, Marvanová to nakonec odmítla.

„Je mi proti srsti, aby to bylo na základě takové dohody s ANO. To je pro mne nepřijatelné a není to správně,“ řekla po jednání senátorka agentuře ČTK.

Svoboda na to tehdy reagoval tím, že ho mrzí, jak „někteří zastupitelé upřednostňují osobní propagaci před dobrem Pražanů“. Koaliční smlouva tak počítá pouze s 18 zastupiteli za Spolu. Jak iRozhlasu potvrdil Marek Benda, Spolu podle něj nemůže ručit za fungování Kordové Marvanové v zastupitelstvu.

„Koalice Spolu může garantovat pouze 18 zastupitelů. Po minulých zkušenostech nemůžeme s jejím hlasem stoprocentně počítat, o čemž jsme naše budoucí koaliční partnery informovali. A ti to chápou,“ popsal Benda.

Končící radní Hana Kordová Marvanová byla do zastupitelstva zvolena na kandidátce Spolu. Získala přitom největší počet hlasů ze všech kandidátů v Praze – celkem 96 843.