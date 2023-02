Nového Avatara sesadili v českých kinech Plodková s Langmajerem

Po necelých dvou měsících v kinech nový Avatar narazil v českých kinech na prvního vážného soupeře. Je jím komedie Ostrov s Janou Plodkovou a Jiřím Langmajerem, která se stala nejnavštěvovanějším filmem tohoto víkendu.

Ostrov. Foto: Cinemart

Zatímco megalomanský návrat na planetu Pandora o víkendu v českých kinech vidělo 48 492 diváků, na nový film Rudolfa Havlíka jich vyrazilo ještě o 13 tisíc více, konkrétně 61 889.

V celkových číslech kinům nadále kraluje Avatar, který od prosincové premiéry vidělo celkem už skoro 1,3 milionu Čechů, úspěch Havlíkova filmu ale svědčí o tom, že Češi na své přitroublé domácí komedie nedají dopustit.

Avatar nicméně klesá z prvního místa žebříčku nejnavštěvovanějších filmů i doma v USA. Tam jej o uplynulém víkendu co do počtu diváků předstihl film Někdo klepe na dveře M. Night Shyamalana, uváděný aktuálně i v českých kinech, a na druhém místě sportovní komedie 80 for Brady.