Při ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii zemřelo zhruba 570 lidí

Aktualizace: Podle poslední bilance zemřelo při ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii zhruba 570 lidí, z toho v Turecku je mrtvých 284. Zraněny byly tisíce lidí.

Zemětřesení na turecké straně. Foto: ČTK, AP

Zemětřesení zasáhlo oblast vzdálenou asi 90 kilometrů od syrských hranic. Spolu s několika městy je tato část Turecka domovem milionů syrských uprchlíků, kteří utekli před dlouhotrvající občanskou válkou ve své zemi. Na syrské straně hranice zemětřesení zasáhlo opozicí ovládané oblasti, které jsou plné několika milionů vysídlených Syřanů.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na twitteru uvedl, že do oblastí zasažených zemětřesením byly „okamžitě vyslány pátrací a záchranné týmy“. „Doufáme, že se z této katastrofy společně dostaneme co nejdříve a s co nejmenšími ztrátami,“ napsal.

Americký prezident Joe Biden nařídil vládní agentuře pro humanitární pomoc USAID a dalším federálním vládním partnerům, aby posoudili možnosti reakce na zemětřesení v nejvíce postižených oblastech Turecka a Sýrie, uvedl v prohlášení poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Spojené státy jsou zprávami o ničivém zemětřesení hluboce znepokojeny, dodal.

Na severozápadě Sýrie opoziční úřady popsaly situaci v povstalci ovládaném regionu jako „katastrofální“ a dodaly, že se zřítily celé budovy a lidé jsou uvězněni pod sutinami. Syrská státní média informovala, že se některé budovy zřítily v severním městě Aleppo a v centrálním městě Hamá. V Damašku se otřásaly budovy a mnoho lidí vyšlo ve strachu do ulic. (ČTK)