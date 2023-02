Rychetský: Prezident nemůže někoho jmenovat do funkce, která je obsazená

Nový prezident by podle Pavla Rychetského mohl, a dokonce musel ignorovat krok svého předchůdce, který by jmenoval šéfa Ústavního soudu v době, kdy je funkce obsazená. Nemusel by se kvůli tomuto kroku podle něj soudit. Současný předseda Ústavního soudu to řekl v České televizi.

Kompetence prezidenta je podle Rychetského vymezena nejen věcně, ale také časově. „Nemohu nikoho jmenovat do funkce, která je obsazená, to je prostě absurdní. To bude kompetence až nově zvoleného prezidenta,“ řekl Rychetský v Otázkách Václava Moravce.

Na otázku, zda by tak krok nového prezidenta Petra Pavla přebil krok bývalého prezidenta, a Pavel by se tedy vůbec nemusel soudit, Rychetský odpověděl, že „nepochybně“.

Dosluhující prezident Miloš Zeman nevyloučil možnost, že by nového šéfa Ústavního soudu jmenoval on, ačkoliv současnému předsedovi Pavlu Rychetskému mandát vyprší až v době prezidentování Petra Pavla. (red., ČTK)