Zelenskyj: Situace na frontě je čím dál obtížnější

Kvůli válce na Ukrajině potřebuje humanitární pomoc 17,7 milionu lidí, 7,5 milionu Ukrajinců uprchlo do dalších evropských zemí. Světová zdravotnická organizace (WHO) to uvádí ve zprávě, která se věnuje událostem za první tři čtvrtiny loňského roku. Moskva podle agentury Reuters zprávu označila za politicky motivovanou.