Čínský špionážní balon sestřelen

Američané sestřelili nad Atlantikem čínský balon. USA balon označily za výzvědný, Čína naopak tvrdila, že jde o meteorologickou stanici. Lety nad Jižní Karolínou byly během akce zastaveny. (AP)

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f

— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023