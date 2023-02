Brazílie potopila v Atlantiku svou bývalou letadlovou loď s tunami azbestu

Brazilské námořnictvo potopilo v pátek ve svých vodách v Atlantském oceánu bývalou letadlovou loď Sao Paulo. Plán na potopení lodi kritizovali ekologové, protože plavidlo je plné azbestu a dalších nebezpečných látek.

„Brazilské námořnictvo postupovalo bezpečně a s potřebnou technickou dovedností,“ uvedlo námořnictvo v prohlášení. Letadlovou loď armáda kontrolovaně potopila v pátek v oblasti zhruba 350 kilometrů od brazilských břehů. Moře je v těchto místech hluboké kolem 5000 metrů. Podle námořnictva je místo dostatečně vzdálené od chráněných oblastí, takže ekologické dopady potopení lodi by měly být omezené.

Letadlovou loď dlouhou 266 metrů koupila Brazílie v roce 2000 od francouzského námořnictva, kde pod jménem Foch sloužila skoro čtyři desetiletí. Loď byla nasazena mimo jiné při občanské válce Libanonu, ve válce v Perském zálivu či při operacích NATO v Kosovu v roce 1999. Při službě v brazilském námořnictvu však loď postihly dva rozsáhlé požáry. Kvůli vysokým nákladům na opravu a modernizaci se brazilské námořnictvo nakonec rozhodlo v roce 2017 loď vyřadit ze služby.

Loď pak několik let zůstala zakotvená v přístavu a v roce 2021 ji odkoupila turecká firma Sök Denizcilik, která ji chtěla rozebrat na šrot. Přesun lodi do Turecka začal v červnu loňského roku. Když bylo plavidlo u Gibraltaru, zakázaly mu turecké úřady vplout do svých vod. Kvůli velkému množství toxických látek loď označily za ekologickou hrozbu. Podle brazilských úřadů obsahuje 9,6 tuny azbestu a stovky tun dalších nebezpečných látek.

Proti potopení lodi protestovali ekologové, kteří jej označili za „zločin proti životnímu prostředí“. Nesouhlasila s ním ani brazilská ministryně životního prostředí Marina Silvaová. Státní zástupci však ve středu neuspěli se svým požadavkem, aby soud námořnictvu potopení letadlové lodi zakázal. Soudce uvedl, že vzhledem k poškozenému trupu hrozilo samovolné potopení lodi, které by způsobilo mnohem větší škody než kontrolované potopení. (ČTK, AFP)