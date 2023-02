Ukrajina si s Ruskem vyměnila další zajatce

Rusko a Ukrajina si vyměnily další zajatce. Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak napsal, že se na Ukrajinu vrátilo 116 mužů, ruské ministerstvo obrany sdělilo, že z ukrajinského zajetí bylo propuštěno 63 vojáků. (Twitter Andrije Jermaka, Interfax)

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 4, 2023