Japonský premiér propustil poradce kvůli odsudku LGBTQ

Japonský premiér Fumio Kišida propustil svého blízkého spolupracovníka kvůli odsudečným výrokům o LGBTQ. Kišidův tajemník Masajoši Arai při neoficiálním hovoru s novináři řekl, že by nebydlel vedle páru lidí stejného pohlaví a že se na ně „ani nechce dívat“.

Později, když o jeho výrocích média informovala, je vzal zpět. Dnes o tom informovala agentura Kjódó.

Kišida řekl, že kabinetu nezbývalo nic jiného než zvážit Araiovu budoucnost. „Výroky tajemníka Araie jsou naprosto v rozporu s politikou vlády a jsou neomluvitelné,“ řekl japonský premiér.

Kjódó připomíná, že Japonsko zůstává jedinou zemí skupiny nejvyspělejších ekonomik G7, která neuznává manželské svazky osob stejného pohlaví ani registrovaná partnerství. Arai také řekl, že pokud by stejnopohlavní svazky byly v Japonsku zavedeny, „změnilo by to charakter společnosti“, a že „nějací lidé by zemi (kvůli tomu) opustili“.

Arai se za to, co řekl, omluvil a zdůraznil, že jeho slova neodrážela Kišidovy názory.

Sám premiér nedávno vyzval v parlamentu k opatrnosti ohledně legalizace sňatků párů stejného pohlaví. „Při přemýšlení o této záležitosti musíme být mimořádně opatrní, protože by měla dopad na strukturu rodinného života v Japonsku,“ řekl Kišida. Kjódó uvádí, že mnoho členů jeho konzervativní Liberálnědemokratické strany nesouhlasí s uzákoněním svazků osob stejného pohlaví. Odvolávají se na japonské tradiční hodnoty, třeba na roli žen při výchově dětí. (ČTK)