Část podnikatelů v Českém Švýcarsku chce po požáru nahradit ušlý zisk

Někteří podnikatelé z Českého Švýcarska, kde v létě vypukl rozsáhlý požár, se obrátili na krajský úřad s žádostí o kompenzaci. Celkem chtějí 15 milionů korun.

Ústecký kraj poskytl spolu s ministerstvem pro místní rozvoj podnikatelům deset milionů korun formou voucherů, což však podle majitelů rekreačních zařízení či restaurací na pokrytí ztrát nestačí. ČTK to řekl David Bíróczi, resort manager společnosti Symbiola, která v Českém Švýcarsku provozuje několik ubytovacích zařízení.

Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková ČTK řekla, že kraj žádost obdržel a obrátil se na ministerstvo vnitra.

„Podali jsme výzvu na krajský úřad, kde jsme vyčíslili ušlé tržby. Připojilo se k nám dalších asi 15 podnikatelů ve Hřensku, Vysoké Lípě a na Mezné,“ uvedl Bíróczi. Podnikatelé čekají na vyjádření úřadu, pokud by jejich výzvu k pokrytí ztrát zamítl, chtějí se soudit.

„Máme právní rozbory na to, že nás stát omezil v podnikání, kdy byla celá oblast evakuována a žádné náhrady jsme nedostali,“ řekl Bíróczi a podotkl, že v případě společnosti Symbiola jde o necelých deset milionů korun ušlého zisku bez daně. Vouchery společnost využila, v hotelu Zámeček v Rynarticích šlo o 150 000 korun a v hotelu U Fořta v osadě Mezní Louka o 90 000 korun.

Fraňková k žádosti podnikatelů uvedla, že pokud ministerstvo vnitra potvrdí jejich požadavek, musí každý z nich ve správním řízení doložit, že vyčíslená částka je reálná. „Kraj by poté měl povinnost to zaplatit a samozřejmě by to poté nějakým způsobem požadoval po státu,“ dodala Fraňková.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí museli být evakuováni, v osadě Mezná shořely tři domy. (ČTK)