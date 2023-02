V širším centru Brna vznikne nová městská památková zóna

V Brně přišlo k urnám ve 2. kole prezidentské volby do 21 hodin 54,4 procenta lidí. Je to o 5,5 procentního bodu více než v 1. kole a o 4,5 procentního bodu více než ve stejném čase v roce 2018. Nejvyšší účast, 66 procent, hlásí nejmenší městská část Útěchov. Nejméně voličů pak přišlo v největší městské části Brno-střed, 31 procent. Sdělil to Magistrát města Brna.