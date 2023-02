Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil na oslavách 80. výročí Stalingradské bitvy. Uchýlil se přitom k výhrůžkám „jinými zbraněmi“. Návštěvu Putina ve Volgogradu přejmenovaném dočasně na Stalingrad popisujeme zde.

„Je to neuvěřitelné, ale je to fakt – opět nás ohrožují německé tanky Leopard, oni bojují rukama banderovců,“ prohlásil Putin na slavnostním koncertu pro válečné veterány.

„Rusko má čím odpovědět,“ zdůraznil a dodal, že „u obrněné techniky to neskončí a všichni by to měli pochopit“, což měla být narážka na sofistikovanější, popřípadě jaderné zbraně.

„My naše tanky k jejich hranicím neposíláme, ale máme čím odpovědět,“ řekl ruský prezident a varoval Západ, že „tato válka s Ruskem bude úplně jiná“.