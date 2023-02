Českému trhu s placenými televizemi vládne Netflix

Po deseti letech od vydání videohry The Last of Us vychází její seriálové zpracování. V nadšených ohlasech na adaptaci převažují hlasy těch, kteří se s originálním dílem nikdy nesetkali. Jak se liší pohled na seriál optikou hráčů, a jak si tvůrci poradili s náročnou látkou, bořící mýty o zombie žánru?