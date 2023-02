Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen je na návštěvě Kyjeva. Je to již její čtvrtá návštěva od začátku ruské invaze. „Jsme tady, abychom ukázali, že Evropská unie stojí pevně po boku Ukrajiny,“ napsala na Twitteru.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.

This time, with my team of Commissioners.

We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.

And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023