Grozev musel narychlo odjet z Vídně kvůli hrozbě ze strany ruských tajných služeb

Světoznámý „obchodník se smrtí“, Rus Viktor But, který nelegálně prodával zbraně do celého světa a po 14 letech se vrátil do vlasti z amerického vězení, navštívil okupovaný ukrajinský Donbas. S vůdcem separatistů Pušilinem jednal o společném postupu proti Západu. (DNR online)