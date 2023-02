„Jak se opovažujete?“ spílal reverend policistům, kteří ubili Tyra Nicholse

V americkém Memphisu skončilo rozloučení s Afroameričanem Tyrem Nicholsem, kterého ubilo pět afroamerických policistů. Smuteční řeč vedl černošský reverend Al Sharpton, pohřbu se zúčastnila i viceprezidentka Kamala Harris.

Pohřeb Tyra Nicholse. Foto: ČTK, AP

Sharpton promluvil k Nicholsovým rodičům o tom, proč je pro něj smrt tak osobní, a zasadil ji do kontextu boje za občanská práva v Americe v průběhu desetiletí.

Poznamenal, že Nicholse ubili k smrti nedaleko balkonu, kde přišel o život černošský vůdce Martin Luther King. Ten byl zavražděn na balkoně hotelu Lorraine v Memphisu 4. dubna 1968 poté, co přijel do města protestovat na podporu stávkujících sanitářů.

„Není nic urážlivějšího pro ty z nás, kteří bojují za otevírání dveří, že jste těmi dveřmi prošli, ale chováte se jako lidé, proti kterým jsme museli bojovat za to, abyste těmi dveřmi projít mohli. Policisty jste se nedostali sami od sebe. Policejní šéfka se na svoji pozici nedostala sama. Lidé museli pochodovat a jít do vězení a někteří přišli o život, aby vám ty dveře otevřeli. Jak se opovažujete chovat, jako by ta oběť byla zbytečná,“ řekl Sharpton.

Vystupující vyzvali Kongres k přijetí zákona o policejní reformě, který je nazvaný po Georgi Floydovi, dalším Afroameričanovi, který zemřel pod kolenem bělošského policisty Dereka Chauvina.

Kvůli smrti Tyre Nicholse bylo pět policistů obviněno z vraždy druhého stupně, únosu a nepřiměřeného útoku. Po zveřejnění záznamu ze zásahu, který kvůli jeho brutalitě lidé odsoudili jako nelidský, policie odstavila z funkce ještě dva policisty, a místní záchranářská stanice vyhodila dva záchranáře, kteří zbitému Nicholsovi na místě neposkytli první pomoc. (CNN)