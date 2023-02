Pavel se sešel s premiérem Fialou a s předsedy obou komor parlamentu

Všechny dávky budou lidé od příštího roku možná moci vyřizovat digitálně. Online by se neměla dát podat jen žádost, ale elektronický by měl být celý proces. Úřady by si také měly co nejvíc údajů vyměňovat a obstarat samy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).